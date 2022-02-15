В Яремче Ивано-Франковской области неизвестный застрелил мужчину в стоматологическом кабинете.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

В правоохранительные органы обратился врач-стоматолог, который рассказал, что в кабинет забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента, после чего скрылся.

На данный момент проводится специальная полицейская операция по установлению местонахождения убийцы и его задержанию.

По данным издания Курс, жертвой оказался так называемый криминальный авторитет Игорь Дутка по кличке «Сухой».

Напомним, в апреле 2020 года в николаевского бизнесмена Михаила Титова выстрелили из охотничьего карабина «Сайга» около офисного центра «Техноконтракт».