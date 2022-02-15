Сегодня, 15 февраля, в Херсоне произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции в Херсонской области.

— Сегодня около 09:05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Херсоне. Мужчина, который позвонил в полицию, рассказал, что на улице Театральной произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевской и выезжая на перекресток с улицы Театральной, не предоставил преимущества в движении маршрутному автобусу, который двигался по главной дороге, и между транспортными средствами произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили трех участников ДТП: водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса. Сейчас устанавливают степень полученных телесных повреждений.

Напомним, 13 февраля, на автодороге «Киев-Одесса» близ села Курячьи Лозы произошла смертельная авария.