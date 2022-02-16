За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. 2 из них осуществлялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении села Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от села Орехово вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям станицы Луганской российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий нет.

«Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — сообщили в штабе.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание «ДНР» и «ЛНР».