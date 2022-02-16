Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение к генсеку Антониу Гутеррешу и всем членам организации, в котором привлек внимание к возможным последствиям из-за решения Госдумы РФ инициировать признание «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН

Признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры, отметил Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что такое признание не будет иметь никаких правовых последствий.

— При этом, РФ не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за «независимые субъекты» — равно как скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе, — отметил Сергей Кислица.

Поддержка президентом России постановления Госдумы будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, подчеркнул Кислица. Поэтому, по его словам, у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

Сергей Кислица проинформировал генсека ООН и государства-члены о том, что украинская сторона призвала РФ занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. Иначе, отметил он, Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Особую обеспокоенность, по словам Кислицы, вызывает то, что нынешние действия РФ повторяют аналогичный алгоритм 2008 года, когда Государственная дума приняла постановление об обращении к тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву о необходимости признания «Республики Южная Осетия» и «Республики Абхазия», после чего появился соответствующий указ.

Дипломат также призвал мировое сообщество занять активную четкую позицию по защите принципов и целей Устава ООН, отстаивания суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, как это было подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины».

Напомним, вчера, 16 февраля, Госдума приняла обращение к Путину о признании боевиков «ДНР» и «ЛНР».