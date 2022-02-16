В селе Рыбаковка бывшего Березанского района подрядчики повредили газопровод во время земляных работ. Из-за этого без газа остались 552 дома и 9 коммунально-бытовых объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевгаз».

Во вторник, 15 февраля, аварийно-ремонтная бригада «Николаевгаза» прибыла на место разрыва, чтобы устранить опасную ситуацию. Также был вызван наряд полиции для фиксации.

В целях безопасности потребителей, газоснабжение приостановлено в 552 дома и 9 коммунально-бытовых объектов.

Отмечается, что подрядная организация, которая проводила земляные работы, выполняла их без присутствия представителей АО «Николаевгаз».

Теперь, согласно Кодексу ГРМ, повредив газопровод, она должна компенсировать нанесенный ущерб, оплатить ремонтные работы и повторный пуск газа.

После замены поврежденного участка и испытаний на герметичность газовщики возобновят подачу.

«Однако для скорейшего пуска газа, согласно Правилам безопасности, потребители должны предоставить доступ работникам АО «Николаевгаз» в свои помещения с целью проверки газовой системы, их сетей и приборов на исправность и безопасность эксплуатации. От того, как скоро будет проверена система, зависит, когда будет возобновлено газоснабжение», — говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что проведение земляных работ в охранных зонах газопроводов требует предварительного согласования и соблюдения правил их проведения.

Напомним, в январе сразу два дома в Николаеве остались без газа после самовольной замены газовых колонок. Из-за того, что вода попала в газопровод от газоснабжения отключили 60 квартир в доме по улице Чайковского и 10 квартир по улице Декабристов.