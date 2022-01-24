В пятницу, 21 января, сразу два дома в Николаеве остались без газа после самовольной замены газовых колонок. Из-за того, что вода попала в газопровод от газоснабжения отключили 60 квартир в доме по улице Чайковского и 10 квартир по улице Декабристов.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевгаз».

— Хозяева квартир произвели самовольную замену газовых водонагревателей с нарушением подключения газового оборудования, что привело к попаданию воды во внутридомовые газовые сети. В одном из случаев вода проникла и в подземный газопровод, — сказано в сообщении.

Отмечается, что возобновить газоснабжение будет возможно только после обращения жителей домов (от лица председателя ОСМД, управляющей компании или самого виновника случившегося) в АО «Николаевгаз» с заявлением на ликвидацию последствий аварийных ситуаций.

— Комплекс работ предусматривает осушку всей газовой системы домов, проверку технического состояния газовых приборов и поверку счетчиков. Если вода проникла и в узлы учета газа, они признаются неработоспособными и требуют замены. Затраты по выполнению восстановительных работ понесут нарушители, — сказано в сообщении.

В прошлом году АО «Николаевгаз» зафиксировало порядка 10 подобных случаев.

На предприятии обращают внимание, что любые газоопасные работы, в том числе и замена газового оборудования, должны проводиться квалифицированными специалистами, которые уполномочены выполнять такие работы и имеют соответствующее разрешение.

— При этом прекращение и возобновление подачи газа находится исключительно в компетенции Оператора ГРМ, которым в Николаевской области является АО «Николаевгаз». Решение о замене или установке газового оборудования обязательно должно происходить через подачу потребителем заявления в Клиентское пространство 104.ua, — сказано в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года из-за вмешательства в газовую систему 32 квартиры в Николаеве остались без газа.