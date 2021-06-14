Позавчера, 12 июня, аварийная бригада АО «Николаевгаз» ограничила газоснабжение в двух многоквартирных жилых домах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Услугу отключили по адресам переулок Молодогвардейский, 6 и 8, то есть, в 32 квартирах. Причиной отключения стала вода в газопроводе.

Житель одной из квартир попытался самостоятельно заменить газовый водонагреватель, из-за чего вода попала в газовую систему. Возобновить снабжение могут только после заявления от жителей домов для проверки системы, газовых приборов во всех помещениях на предмет отсутствия воды.

В случае, если вода попала в счетчики, они потребуют обязательной поверки. Два многоквартирных дома останутся без газа на неопределенный срок. Затраты по выполнению восстановительных работ несет нарушитель.

Отмечается, что в этом году работники АО «Николаевгаз» зафиксировали уже 5 случаев самовольного вмешательства в газовую систему со стороны потребителей, вследствие которых вода попадала в газопровод. В некоторых случаях сумма расходов, которые нёс нарушитель, достигала более 10 тысяч гривен.

Напомним, в Первомайске жалуются на оплату за транспортировку газа.