В Николаеве умер десантника 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Ярыш, который в 2014 году попал под обстрел снайпера и был ранен. Пуля повредила хребет, в результате чего его парализовало.

В соцсети Facebook все, кто знал военнослужащего, выразил сочувствие родным.

После ранения Руслан Ярыш проходил восстановительное лечение в Харькове, ездил на реабилитацию в Израиль, но остался прикованным к инвалидной коляске. Прямо в больничной палате киевского госпиталя, прикованный к постели Руслан Ярыш женился на своей любимой девушке Елене.

По информации издания «Новостям-N», 14 февраля Руслан Ярыш повесился в собственном автомобиле.

Прощание с Русланом Ярышем состоится в зале по улице Потемкинской, 138 в четверг, 17 февраля в 9:00.

Напомним, что 11 января в районе Новотошкивского Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб 28-летний старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка.