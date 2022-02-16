В Баштанском районе неизвестные украли металлический забор, которым был огражден памятник времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

О произошедшем в полицию сообщил староста Новофедоровского старостинского округа во вторник, 15 февраля. Отмечается, что этот памятник посвящен жителям села Новое Казанковской территориальной громады, расстрелянным во время Второй мировой войны.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности.

Напомним, что в селе Михайловка Николаевской области неизвестные вандалы повредили 10 памятников на кладбище.