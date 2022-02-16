В Николаевской области поймали на взятке начальника сектора полицейской деятельности №1 Вознесенского районного управления полиции.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, правоохранитель за взятку в сумме 16 тысяч гривен обещал предпринимателю не вмешиваться в его хоздеятельность, связанную с вырубкой деревьев.

После получения части денег в сумме 8 тысяч гривен его задержали и сообщили о подозрении.

Во время обысков по месту службы полицейского изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами неправомерных действий чиновника. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что бывший глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко фигурирует в деле о передаче взятке депутату Киевсовета от «Слуги народа» Владиславу Трубицыну. Депутат обещал ему выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.