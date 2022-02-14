Бывший глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко фигурирует в деле о передаче взятке депутату Киевсовета от «Слуги народа» Владиславу Трубицыну. Депутат обещал ему выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

По словам прокурора, Андрей Максименко встречался с Аладиславом Трубицыным и его помощником Белинским для того, чтобы обсудить передачу взятки за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Сообщается, что директор киевского КП «Городской магазин» Аман Моламов проводил тендеры на размещение таких точек сезонной торговли (купав). Для Андрея Максименко было определено 7 точек торговли, за которые он должен был выплатить 1 миллион 390 тысяч гривен. В дальнейшем Аман Моламов и его заместитель Непряхин по договоренности с Владиславом Трубицыным обеспечили победу Андрея Максименко по 3 торговых точках без конкуренции.

— На протяжении ноября 2021 года, после обсуждения Трубицына, Моламова и Максименко, было согласовано, что суммы неправомерных выгод за организацию торгов, победу в них и за содействие в использовании купав будет оформлено документально, в таблицу, что и сделал Максименко по поручению Непряхина, — рассказал прокурор.

1 декабря Андрей Максименко передал первую часть взятки 130 тысяч гривен за точки торговли через директора КП «Київська спадщина» Ковальчука. В дальнейшем 30 декабря 2021 года Андрей Максименко выиграл конкурс еще на 4 торговые точки. Выплатить оставшиеся 1 миллион 260 тысяч гривен ему сказали до конца января, после чего продлили срок выплаты до 8-9 февраля.

9 февраля Андрею Максименко позвонили и сказали передать деньги Владиславу Трубицыну через Илью Лифу, что он и сделал. После этого участники преступления были задержаны.

Отметим, что детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына на получении взятки, однако он сумел скрыться на автомобиле.

Напомним, что 11 сентября 2019 года детективы НАБУ задержали на то время исполняющего объязанности главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки.