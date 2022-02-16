В настоящее время ситуация с DDoS-атакой на государственные веб-ресурсы контролируемая, но атака продолжается.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора, передает «Интерфакс-Украина».

— В настоящее время ситуация полностью контролируемая, атака продолжается. Средние показатели мощности атаки, которые фиксирует Система защищенного доступа к сети интернет Госспецсвязи, достигают десятков Гбит/с, — сказал Виктор Жора.

По его словам, Госспецсвязи фиксирует целый перечень технологий атак на веб-ресурсы.

В Совете национальной безопасности и обороны заявили о психологическом и информационном характере DDoS-атаки и заверили, что никаких финансовых потерь не было.

— Национальный банк Украины как один из субъектов обеспечения кибербезопасности сработал на отлично, потерь в финансовой части у нас не было никаких... Эту DDoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую. Не деструктивная, не повредившая инфраструктуру атака, а исключительно такая, которая осуществлялась для влияния на население: продемонстрировать отсутствие доступа к информационным электронным ресурсам, предоставляемым государством и финансовыми учреждениями, — отметил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

По его словам, еще утром 15 февраля распространялась информация о том, что многим гражданам, преимущественно военнослужащим и правоохранителям, начали поступать смс-сообщения, что вечером не будут работать банкоматы.

— Это уже была скоординированная атака, чтобы люди сами начали помогать преступникам осуществлять пассивную DDoS-атаку на ресурсы — проверять свои активы, работает или не работает, снимать средства, — пояснил Сергей Демедюк. — Никаких потерь, повреждений, краж не произошло. Финансовая часть работает в стабильном режиме, энергетическая сфера работает бесперебойно, все работают в штатном режиме, — добавил Сергей Демедюк.

Сергей Демедюк также пояснил, что когда сайт того или иного госучреждения не работает, «это не значит, что что-то не работает… иногда это происходит принудительно в связи с протоколами действий, когда отсоединяют ресурсы для того, чтобы могли промониторить и заранее выявить, обезвредить, локализовать ту или иную атаку».

Напомним, вчера сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк» подверглись DdоS-атакам вечером, 15 февраля.