Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

Об этом сообщил представитель Белого дома на правах анонимности, которого цитирует The Associated Press

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Запад обнаружил, что Россия увеличила свои силы вблизи Украины на 7 000 военных, причем некоторые из них прибыли в ближайшую среду, и что Россия заметно увеличила количество ложных заявлений, которые Кремль может использовать в качестве повода для вторжения.

Чиновник сказал, что эти заявления «включали сообщения о безымянных могилах мирных жителей, якобы убитых украинскими силами, о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие, а также о том, что Запад посылает «подпольщиков», чтобы убивать украинцев».

Собеседник АР общался на правах анонимности и не предоставил доказательств своих утверждений.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.