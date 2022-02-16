Россия продолжает стягивать войска к границе Украины. США не видят признаков деэскалации.

Об этом во время брифинга сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что США знают, что российские «официальные лица распространяли в прессе истории, которые могли бы послужить предлогом для вторжения».

Между тем США «делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса», подчеркнул Нед Прайс.

Он заявил, что усугубление кризиса изменит дипломатические отношения России и США.

— Я бы не хотел вдаваться в гипотетические рассуждения, в широком смысле — это будет звучать и выглядеть совсем иначе, — заявил Нед Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что окно для дипломатии с Россией остается открытым.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтеберг заявлял, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.