Генсек НАТО Йенс Столтеберг заявляет, что в альянсе не заметили признаков отвода войск от Украины, обещанного Россией.

Об этом пишет CNBC.

Председатель военного альянса отметил, что вместо перемещения воинских формирований подальше от Украины, Москва стягивает в эту местность новые.

— Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах. Наоборот, создается впечатление, что Россия продолжает наращивание военной мощи, — рассказал Йенс Столтенберг на последнем брифинге, который состоялся сегодня.

Он добавил, что заявление Минобороны РФ может оказаться уловкой и «перемещением войск туда-сюда», а не реальным выводом.

Столтенберг акцентировал, что в НАТО по-прежнему готовы решать моменты, которые Россия считает спорными, за дипломатическим столом.

Напомним, эксперты из Conflict Intelligence Team не видят признаков отвода российских войск от Украины.

Как сообщалось, в Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.