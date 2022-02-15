Эксперты из Conflict Intelligence Team не видят признаков отвода российских войск от Украины.

Об этом пишет The Insider, получивший развернутый комментарий от представителя CIT.

Аналитики по передвижению вооруженных сил РФ опровергают официальное заявление РФ и настаивают на противоположном, Москва вместо отвода стягивает новые войска к украинской границе.

— Мы видели это заявление, но пока никаких изменений «на земле» мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД. Есть вариант, что «учения по массовой переброске войск» объявят уже постфактум, как это было в прошлом году. Напомним, что в данный момент Минобороны никак не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях. Учения в Беларуси не относятся к этим областям, — обращают внимание в CIT.

Группа аналитиков добавляет, что невозможно со стопроцентной точность определить, планирует ли Россия вторгнуться в Украину, однако все признаки этого на виду.

— Возможно, Владимир Путин хотел, но что-то его сдержало, например изменение оценки возможностей украинской армии, угроза санкционного давления, возможные последствия в самой России из-за неготовности россиян к большой войне. Возможно, это просто были учения, но тогда это была генеральная репетиция очередного вторжения в Украину и заодно проверка реакции Запада. Состоится ли премьера, мы опять же не знаем, — заключают в Conflict Intelligence Team.

В CIT также заявляют, что сумели обнаружить на украинской границе подразделения, которые официально в учениях могли и не участвовать.

— Среди прочей техники мы заметили погрузку БМП-3 136-й мотострелковой бригады на железнодорожную платформу. Место съемки, по всей вероятности, — железнодорожная станция Бахчисарай в Крыму. Эта бригада входит в состав 58-й армии, о переброске которой в Крым мы писали ранее. В отличие от апреля прошлого года, в этот раз официально об участии подразделений этой армии в учениях в Крыму не сообщалось, — акцентируют специалисты.

Напомним, в Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.