В Министерстве обороны России заявляют, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Об этом сообщает Интерфакс.

— Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн, — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении Союзная решимость, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы «отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции».

Путь, который проделали подразделения Минобороны РФ, для учений на границе с Украиной

СПРАВКА:

Южный военный округ предназначен для обороны юга Европейской части России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону.

Штаб Западного военного округа находится в Санкт-Петербурге.

10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения.

Минобороны РФ сообщило о переброске для учений в Беларусь частей из Сибири и с Дальнего Востока. В частности, назывались истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ, ЗРК С-400 и «Панцирь-С». По данным НАТО, также переброшены ракетные комплексы «Искандер-М», но российская сторона это официально не подтвердила.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 1 марта повысить зарплаты военнослужащих Вооруженных сил на 30%. Увеличат выплаты также пограничникам и нацгвардейцам.