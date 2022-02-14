Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 1 марта повысить зарплаты военнослужащих Вооруженных сил на 30%. Увеличат выплаты также пограничникам и нацгвардейцам.

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

Этот документ предусматривает, что Кабинет министров в течение одного дня должен утвердить увеличение выплат военным с марта. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

Отметим, что о планах увеличить зарплаты военным на 30% Министр обороны Алексей Резников говорил еще в начале декабря 2021 года. Однако тогда он отмечал, что сначала нужно просчитывать возможности бюджета. Алексей Резников тогда также говорил, что в среднем по состоянию на декабрь 2021 года солдат получал 10 тысяч 200 гривен в месяц, но «есть возможности зарабатывать 14 тысяч 300 гривен».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозируют российское вторжение.