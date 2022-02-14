Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозируют российское вторжение.

Об этом он сообщил 14 февраля в своем видеообращении.

— Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что перед Украиной предстали серьезные вызовы: пугают большой войной и в очередной раз назначают дату вторжения — «это уже не первый раз».

— Мы уверены в себе, а не самоуверены. Мы понимаем все опасности. Мы следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия: ее численность, ее локации, оснащение и планы. Нам есть что противопоставить, — добавил президент.

Напомним, по информации издания The Guardian, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.