В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А с начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.
16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки, в сторону Луганского, недалеко от Марьинки, в направлении Сизого, по Катериновке.
Кроме того, вблизи Лобачево и Водяного наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано два нарушения с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.
По окрестностям Причепиловки наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.
Ранее эстонская разведка дала свою оценку состоянию российских войск на украинской границе. По ее данным, после 15 февраля РФ полностью подготовлена к нападению на Украину.
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В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А с начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.
16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки, в сторону Луганского, недалеко от Марьинки, в направлении Сизого, по Катериновке.
Кроме того, вблизи Лобачево и Водяного наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано два нарушения с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.
По окрестностям Причепиловки наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.
Ранее эстонская разведка дала свою оценку состоянию российских войск на украинской границе. По ее данным, после 15 февраля РФ полностью подготовлена к нападению на Украину.