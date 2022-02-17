В среду, 16 февраля, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. А с начала суток, 17 февраля, зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки, в сторону Луганского, недалеко от Марьинки, в направлении Сизого, по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачево и Водяного наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано два нарушения с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

По окрестностям Причепиловки наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.