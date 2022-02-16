Эстонская разведка дала свою оценку состоянию российских войск на украинской границе. По ее данным, после 15 февраля РФ полностью подготовлена к нападению на Украину.

Доклад доступен к общему ознакомлению на сайте Estonian Intelligence Service.

Аналитики разведывательной службы Эстонии пришли к выводу, что по состоянию на 15 февраля у России есть все нужное, чтобы начать открытое наступление на украинские территории.

— Ко второй половине февраля 2022 года Россия создала условия и возможности, необходимые для начала широкомасштабного военного наступления на Украину, если так решит российское руководство, — заключают в рапорте.

В докладе в общих чертах перечисляются группировки, которые Россия нарастила по всем направлениям вокруг Украиныю

— Помимо трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, постоянно дислоцированных в регионе, Россия перебросила в район более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных дивизионов «Искандеров» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. граница с Украиной, — делится данными эстонская служба.

Согласно сведениям, которыми располагает Estonian Intelligence Service, Россия также перетащила к границе запас боеприпасов, а также тыловые и управлеченские подразделения.

— Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами «Калибр». Зимой 2021-2022 годов значительно активизировались действия российских спецслужб и подразделений спецназа по стратегически важным объектам в Украине, — пишут в аналитическом материале.

В конце доклада эстонская разведка заключает, что в случае успеха на украинском направлении, интересы Кремля могут переключиться на тройку балтийских государств (Эстонию, Литву и Латвию).

— По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции требуется только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы по всей Европе повысится. Хотя война в Украине не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО, политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия добьется дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины. Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие страны Запада должны быть готовы к все более продолжительному военному давлению со стороны России, — константирует EFIS.

В рапорте также содержится предупреждение по поводу Беларуси, которая может стать плацдармом для российской агрессии на Запад.

Помимо вышеперечисленного, военные аналитики Эстонии составили список городов, по которым Россия может направить один из ударов. В их числе и Николаев. Атака по нему предпочтительна в плане того, что в городе находятся сразу несколько заводов по ремонту бронетехники и авиации. Если они прекратят работать, у ВСУ появятся логистические проблемы.

Ранее сообщалось, военная разведка Норвегии оценивает приготовления российский войск на границах Украины как находящиеся на завершающей фазе.