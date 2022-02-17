В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141 прошли в районе ООС 01

— Сегодня, на одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельба по противотанковым ракетным комплексам NLAW и гранатометам M-141— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.