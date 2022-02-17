Глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Он отметил, что Британия не видит свидетельств того, что РФ отводит войска от границы Украины.

— Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы, — заявил Джим Хокенхалл.

Ранее эстонская разведка дала свою оценку состоянию российских войск на украинской границе. По ее данным, после 15 февраля РФ полностью подготовлена к нападению на Украину.