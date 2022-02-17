Вчера, 16 февраля, в николаевском микрорайоне Варваровка загорелась будка диспетчера маршрута общественного транспорта №3.

Видео поделились на канале «Варваровка» в Telegram.

На нем видно, что диспетчерская полностью охвачена огнем. Пожар тушили с помощью спецтехники, о пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в ночь на 12 февраля в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella» по адресу Террасная, 13.