Вчера, 16 февраля, в николаевском микрорайоне Варваровка загорелась будка диспетчера маршрута общественного транспорта №3.
Видео поделились на канале «Варваровка» в Telegram.
На нем видно, что диспетчерская полностью охвачена огнем. Пожар тушили с помощью спецтехники, о пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в ночь на 12 февраля в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella» по адресу Террасная, 13.
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Вчера, 16 февраля, в николаевском микрорайоне Варваровка загорелась будка диспетчера маршрута общественного транспорта №3.
Видео поделились на канале «Варваровка» в Telegram.
На нем видно, что диспетчерская полностью охвачена огнем. Пожар тушили с помощью спецтехники, о пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в ночь на 12 февраля в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella» по адресу Террасная, 13.