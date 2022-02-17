В Николаевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт на временно исполняющего обязанности заместителя начальника Баштанского райотдела полиции, который требовал взятки от подчиненных.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Подозреваемого задержали 15 сентября прошлого года при получении взятки в сумме 12 тысяч гривен.
В сообщении сказано, что подполковник полиции требовал от подчиненных брать взятки от водителей за непривлечение их к административной ответственности за нарушение ПДД. Эти деньги он требовал передавать ему.
— В противном случае грозил созданием подчиненным искусственных препятствий в служебной деятельности и увольнением, — сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.
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В Николаевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт на временно исполняющего обязанности заместителя начальника Баштанского райотдела полиции, который требовал взятки от подчиненных.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Подозреваемого задержали 15 сентября прошлого года при получении взятки в сумме 12 тысяч гривен.
В сообщении сказано, что подполковник полиции требовал от подчиненных брать взятки от водителей за непривлечение их к административной ответственности за нарушение ПДД. Эти деньги он требовал передавать ему.
— В противном случае грозил созданием подчиненным искусственных препятствий в служебной деятельности и увольнением, — сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.