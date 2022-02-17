Подразделения боевиков обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области.

Об этом сообщил глава правления Укрзалізниці Александр Камышин в своем Telegram-канале в четверг, 17 февраля.

— Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо, — написал Александр Камышин.

Он отметил, что сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, компания оценивает повреждения.

Ранее в четверг пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что в результате применения сепаратистами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детсада в Станице Луганской. Была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электропитания. Два человека получили контузии.