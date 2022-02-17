В Станице Луганской во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. По предварительной информации, две женщины получили контузии.

Об этом сообщается на Facebook-странице Гуманитарной миссии «Пролиска».

В четверг, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. В заведении на момент обстрела находились дети. По предварительной информации, две женщины получили контузии. На место происшествия выехали сотрудники Государственной чрезвычайной службы (ГЧС) Станицы Луганской.

Кроме того, в пресс-центре штаба ООС отметили, что половина населенного пункта осталась без электропитания.

— С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада. По предварительным данным двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.