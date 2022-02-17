В Вознесенске водитель автомобиля ВАЗ 21043 сбил 83-летнюю пенсионерку. Женщина погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла 13 февраля около 10:30. 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21043 сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшей». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что в Первомайске 22-летний водитель Daewoo Lacetti насмерть сбил пешехода. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.