Бывшим руководителям предприятия «Одесский морской торговый порт» сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Они нанесли ущерб в размере 35 миллионов гривен, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

— В течении 2017-2018 годов бывшие руководители порта не обеспечили надлежащего и эффективного использования имущества предприятия — морских буксиров. Под видом предоставления услуг должностные лица ГП «Одесский морской торговый порт» передали его в фактическую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам, — говорится в сообщении.

В свою очередь, злоумышленники предоставили буксиры судовладельцам для осуществления услуг по буксировке уже по значительно завышенной цене.

В результате ненадлежащего исполнения, бывшее руководство предприятия нанесли ущерб государству в размере 35 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что со складов государственного предприятия в Очакове на Николаевщине пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника, которые были оставлены там на хранение.