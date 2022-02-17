Бывшим руководителям предприятия «Одесский морской торговый порт» сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Они нанесли ущерб в размере 35 миллионов гривен, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— В течении 2017-2018 годов бывшие руководители порта не обеспечили надлежащего и эффективного использования имущества предприятия — морских буксиров. Под видом предоставления услуг должностные лица ГП «Одесский морской торговый порт» передали его в фактическую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам, — говорится в сообщении.
В свою очередь, злоумышленники предоставили буксиры судовладельцам для осуществления услуг по буксировке уже по значительно завышенной цене.
В результате ненадлежащего исполнения, бывшее руководство предприятия нанесли ущерб государству в размере 35 миллионов гривен.
Ранее НикВести писали, что со складов государственного предприятия в Очакове на Николаевщине пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника, которые были оставлены там на хранение.
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Бывшим руководителям предприятия «Одесский морской торговый порт» сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Они нанесли ущерб в размере 35 миллионов гривен, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
— В течении 2017-2018 годов бывшие руководители порта не обеспечили надлежащего и эффективного использования имущества предприятия — морских буксиров. Под видом предоставления услуг должностные лица ГП «Одесский морской торговый порт» передали его в фактическую аренду частным юридическим лицам по заниженным тарифам, — говорится в сообщении.
В свою очередь, злоумышленники предоставили буксиры судовладельцам для осуществления услуг по буксировке уже по значительно завышенной цене.
В результате ненадлежащего исполнения, бывшее руководство предприятия нанесли ущерб государству в размере 35 миллионов гривен.
Ранее НикВести писали, что со складов государственного предприятия в Очакове на Николаевщине пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника, которые были оставлены там на хранение.