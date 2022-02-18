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Недавно построенный понтонный мост в Беларуси, который находился вблизи границы Украины, исчез.
Об этом сообщает СNN. Ранее СМИ заявляли, что его построили российские войска во время учений.
Согласно новым спутниковым снимкам и источникам СNN понтонный мост через речку Припять был демонтирован. Западная разведка считала, что Москва может использовать этот мост для потенциального вторжения в Украину.
СNN отмечает, что неясно, почему мост был построен и демонтировал. Возможно, мост использоваться исключительно для учений в Беларуси, говорится в сообщении.
— Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в нем (мосте, — прим.), — отмечает СNN.
Ранее сообщалось, cпутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины.
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Недавно построенный понтонный мост в Беларуси, который находился вблизи границы Украины, исчез.
Об этом сообщает СNN. Ранее СМИ заявляли, что его построили российские войска во время учений.
Согласно новым спутниковым снимкам и источникам СNN понтонный мост через речку Припять был демонтирован. Западная разведка считала, что Москва может использовать этот мост для потенциального вторжения в Украину.
СNN отмечает, что неясно, почему мост был построен и демонтировал. Возможно, мост использоваться исключительно для учений в Беларуси, говорится в сообщении.
— Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в нем (мосте, — прим.), — отмечает СNN.
Ранее сообщалось, cпутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины.