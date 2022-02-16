Спутники зафиксировали, что белорусские военные перекинули понтонный мост через Припять в непосредственной близости от границы Украины.

Об этом пишет портал «Милитарный».

Инженерное сооружение выросло буквально за ночь, в четырех километрах от украинской территории. Его развернули на заповедный территории в зоне отчуждения (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник).

Согласно планам учений «Союзная решимость — 2022», военные не должны были находиться на этом участке местности.

Фото: «Милитарный». Мост на стадии разворачивания. Фото: «Милитарный». Тут переправа уже готова.

При этом земляные работы начались вчера, а уже 16 февраля на снимках можно заметить мост, по которому может переправиться техника.

— Севернее его находится участок «Мозырь», где по заявленной легенде русские военные обязаны отрабатывать оборонительные действия мотострелковым подразделением, а к востоку участок «Полесский» для заявленного боевого дежурства артиллерийских и ракетных подразделений российских войск, — отмечают военные аналитики.

Напомним, CIT опровергает отвод российских войск от украинских границ.