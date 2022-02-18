СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 189 нарушений режима прекращения огня и 402 таких нарушения в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №37/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 17 февраля.

— В Донецкой области СММ зарегистрировала 189 нарушений режима прекращения огня, в том числе 128 взрывов (13 взрывов от исходного огня и 115 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к северу, востоку и северо-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), к югу от Старомихайловки (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), а также к юго-востоку и юго-западу от Гладосово (подконтролен правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка).

За предыдущий отчетный период в этой области было зарегистрировано 24 нарушения режима прекращения огня.

— В Луганской области Миссия зарегистрировала 402 нарушения режима прекращения огня, в том числе 188 взрывов неопределенного происхождения, — отмечается в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в пределах и вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

Кроме этого СММ зафиксировала 5 взрывов от артиллерийского огня на полигоне вблизи Шимшиновки (неподконтрольный правительству, 27 км юго-западнее Луганска), которые, по оценке, произошли в рамках учений с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.