Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.
Об этом говорится в его заявлении, которое распространило Минобороны.
Главнокомандующий отметил, что любой ущерб, причиненный людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией, а Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.
— Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация, — отметил он.
Валерий Залужный добавил, что сейчас Украина информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
Также он рассказал, что по состоянию на 19:00 17 февраля со стороны российских оккупационных войск уже было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
— Противник произвел прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили два гражданских лица. При этом используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого — заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля, — отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.
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Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.
Об этом говорится в его заявлении, которое распространило Минобороны.
Главнокомандующий отметил, что любой ущерб, причиненный людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией, а Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.
— Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация, — отметил он.
Валерий Залужный добавил, что сейчас Украина информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
Также он рассказал, что по состоянию на 19:00 17 февраля со стороны российских оккупационных войск уже было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
— Противник произвел прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили два гражданских лица. При этом используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины. Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого — заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля, — отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.