Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.

Об этом говорится в его заявлении, которое распространило Минобороны.

Главнокомандующий отметил, что любой ущерб, причиненный людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией, а Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

— Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация, — отметил он.

Валерий Залужный добавил, что сейчас Украина информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

Также он рассказал, что по состоянию на 19:00 17 февраля со стороны российских оккупационных войск уже было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.