Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Владимир Зеленский опубликовал видео в Stories с подписью «катерами направляемся в район проведения ООС». Он также сообщил, что ознакомился с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы.

Сегодня а Станице Луганской боевики обстреляли детсад.

Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.