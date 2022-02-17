Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Владимир Зеленский опубликовал видео в Stories с подписью «катерами направляемся в район проведения ООС». Он также сообщил, что ознакомился с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы.
Сегодня а Станице Луганской боевики обстреляли детсад.
Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.
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Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Владимир Зеленский опубликовал видео в Stories с подписью «катерами направляемся в район проведения ООС». Он также сообщил, что ознакомился с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы.
Сегодня а Станице Луганской боевики обстреляли детсад.
Ранее сообщалось, что глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. По его словам, у РФ есть на месте достаточно военной силы.