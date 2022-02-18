В городе Измаил Одесской области в ночь на пятницу, 18 февраля, произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома, во время тушения спасатели обнаружила тела двоих погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в 02:36, спасатели установили возгорание в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

— Во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1936 года рождения и его жена 1937 года рождения. В результате пожара уничтожено домашнее имущество в комнате. Причина пожара и ущерб — устанавливаются, — говорится в сообщении.

В 02:59 пожар локализован, в 03:27 ликвидирован на площади 12 квадратных метров. ГСЧС использовали четыре единицы пожарной техники и 13 спасателей.

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