В Вознесенске коммунальное предприятие «СОМ» («Санітарна очистка міста») около полугода назад ошибочно списало единственную комбинированную дорожную машину, которая находится в рабочем состоянии.

Об этом «Вознесенскому вестнику» рассказал бывший вице-мэр города Владимир Подильчик.

Он отметил, что стоимость такой техники в зависимости от состояния колеблется от 300 до 600 тысяч гривен. Сейчас рабочая машина ждет окончательной утилизации — с нее срезаны номера кузова и уничтожены регистрационные документы.

— Несмотря на серьезность и беспрецедентность произошедшего, городские власти несколько месяцев об ошибочном списании молчали. В начале осени эта информация была обнародована общественностью. 30 октября директор КП «СОМ» Среда А.С. В интервью журналисту Сергею Потушинскому подтвердил факт списания машины и пообещал скоро назвать фамилии причастных лиц. Это была единственная официальная реакция властей. Но результаты расследования так и не были обнародованы, хотя продолжительность служебного расследования не может превышать 2 месяцев, — отметил Владимир Подильчик.

Экс-чиновник рассказал, что направил запрос на предприятие с просьбой предоставить копию акта списания и обнародовать фамилии лиц, подписавших документ на списание рабочей машины. Однако, отметил он, в ответ директор КП «СОМ» Алексей Середа сообщил, что документ на предприятии отсутствует.

— После смены руководства его вроде бы найти не удалось. Потеряли? Отмечаю, что списание состоялось при работе директора Драгнева В.А. В то время действующий директор КП Среда А.С. был юристом, то есть уже работал на предприятии и имел непосредственное дело с документами. После увольнения Драгнева В.А. Среда А.С. стал директором. Как? Как мог просто исчезнуть столь важный документ? Это какой-то нонсенс! В результате деловой переписки мы зашли в тупик. Документа нет. Машины тоже. Эта ошибка уже имеет и будет в будущем значительные и длительные последствия для громады из-за необходимости арендовать КДМ у частных подрядчиков, в связи с чем КП, находящийся в тяжелом финансовом состоянии, несет дополнительные расходы и увеличивает свои убытки (в 2021 году ущерб составляет 3,6 миллиона гривен), — добавил он.

Владимир Подильчик также обратился к мэру Вознесенска Евгению Величко с просьбой предоставить официальный комментарий, в котором четко сформулировать видение того, как установить все обстоятельства данного события и привлечь виновных к ответственности.

Комбинированная дорожная машина — автомобиль на специальном шасси, с возможностью установки оборудования различных типов. Данный вид техники относится к классу коммунальной. Назначение — содержание дорог в чистоте летом и уборка от снега в зимнее время года.

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