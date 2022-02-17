Информация о существующих убежищах в Вознесенске на случай чрезвычайной ситуации была предоставлена с неточностью. В список бомбоубежищ попали адреса частных домов.

Об этом сообщает «Вознесенский вісник».

В документе были указаны адрес частных домов с указанной вместимостью 300 человек, на что хозяева выразили удивление.

— Лично мне вообще не нравится, что в этом списке есть мой адрес. Я должна буду всех к себе в дом пустить? Вы смеетесь? Куда? у меня маленький ребёнок. Сейчас дверь открою и буду ждать всех желающих. Какой беспорядок… все видела, но такого бреда и ужаса еще нет, — прокомментировала информацию хозяйка одного из таких домов Екатерина.

Заместитель городского головы Андрей Жуков сообщил, что информация будет обновлена.

Как известно, в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.

Также сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

При этом что в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона Намыв негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.