Информация о существующих убежищах в Вознесенске на случай чрезвычайной ситуации была предоставлена с неточностью. В список бомбоубежищ попали адреса частных домов.
Об этом сообщает «Вознесенский вісник».
В документе были указаны адрес частных домов с указанной вместимостью 300 человек, на что хозяева выразили удивление.
— Лично мне вообще не нравится, что в этом списке есть мой адрес. Я должна буду всех к себе в дом пустить? Вы смеетесь? Куда? у меня маленький ребёнок. Сейчас дверь открою и буду ждать всех желающих. Какой беспорядок… все видела, но такого бреда и ужаса еще нет, — прокомментировала информацию хозяйка одного из таких домов Екатерина.
Заместитель городского головы Андрей Жуков сообщил, что информация будет обновлена.
Как известно, в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.
На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.
Также сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.
При этом что в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона Намыв негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Информация о существующих убежищах в Вознесенске на случай чрезвычайной ситуации была предоставлена с неточностью. В список бомбоубежищ попали адреса частных домов.
Об этом сообщает «Вознесенский вісник».
В документе были указаны адрес частных домов с указанной вместимостью 300 человек, на что хозяева выразили удивление.
— Лично мне вообще не нравится, что в этом списке есть мой адрес. Я должна буду всех к себе в дом пустить? Вы смеетесь? Куда? у меня маленький ребёнок. Сейчас дверь открою и буду ждать всех желающих. Какой беспорядок… все видела, но такого бреда и ужаса еще нет, — прокомментировала информацию хозяйка одного из таких домов Екатерина.
Заместитель городского головы Андрей Жуков сообщил, что информация будет обновлена.
Как известно, в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.
На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.
Также сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.
При этом что в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона Намыв негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.