В Николаеве на остановке «ДК «Строителей» водитель легкового автомобиля сбил ребенка, который как раз в это время выходил из трамвая.

Об этом написали на странице «Николаевэлектротранса» в Facebook.

Сообщается, что ребенка госпитализировали в ближайшую больницу, а на место вызвали наряд патрульной полиции. Из-за выяснения всех обстоятельств аварии временно изменили движение трамваев №1. Сейчас они едут до 3-ей Военной.

— Напоминаем водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, идущим со стороны открытой двери к (или от) трамвая, стоящему на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае захлопнется дверь, — напомнили в «Николаевэлектротрансе».

Напомним, что 1 февраля в Николаеве легковушка Mitsubishi Lancer врезалась в трамвай, который обслуживает маршрут №3.