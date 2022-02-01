Сегодня, 1 февраля, в Николаеве легковушка Mitsubishi Lancer врезалась в трамвай, который обслуживает маршрут №3.

Об этом сообщили на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Инцидент произошел около 10:10 на перекрестке улиц Потемкинская и Садовая.

— В связи с этим, движение трамваев по маршруту №3 в направлении 10-й Военной временно приостановлено. На месте продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП, — сказано в сообщении.

Напомним, 3 декабря на проспекте Мира в Николаеве произошла авария при участии троллейбуса и легкового автомобиля Hyundai.

Также в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.