Российские СМИ сообщили о «мощном взрыве» в центре оккупированного Донецка, якобы в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на РИА новости.

В то же время источники Украинской правды, которые живут в центре города, говорят, что ничего не слышали.

Позднее российское издание уточнило, что это взорвался автомобиль на парковке у «дома правительства».

Напомним, власти так называемой «ДНР» продолжают сеять панику среди населения — в самопровозглашенной республике происходит массовая эвакуация.