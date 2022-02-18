Власти так называемой «ДНР» продолжают сеять панику среди населения — в самопровозглашенной республике происходит массовая эвакуация.

Соответствующие фото и видео публикуют различные каналы в Telegram.

Так, например, донецкий телеканал «Юнион», подконтрольный «ДНР», выпустил сюжет о старте эвакуации из города — в частности, из детского дома. При этом директор учреждения не знает, куда будет ехать автобус с детьми. Для них подготовили вещи и сухой паек.

На автозаправочных станциях так называемой республики скопились огромные очереди. Люди также выстроились у банкоматов.

Также обнародовали видео, на котором видно колонну автомобилей жителей Донецка, двигающихся в сторону российской границы.

Напомним, глава «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию в Ростовскую область — там не готовы к встрече с беженцами.