Госслужащие в Ростовской области пришли в ужас, услышав главаря «ДНР» Дениса Пушилина, объявившего эвакуацию в этот край и заверившего, что там подготовились к встрече с беженцами.

Об этом пишет Znak, чьи журналисты опросил глав администраций трех поселений на границе Ростовской области.

Чиновники утверждают, что им по-прежнему не спустили из местного правительства никаких указаний насчет встречи автобусов с «сотнями тысяч беженцев», которые пообещали вывезти боевики.

— Для нас это как гром среди ясного неба. Никто не знает что делать и как вообще власти «ДНР» и «ЛНР» представляют себе масштабную эвакуацию, — обрисовал ситуацию один из чиновников.

Тем временем сами сепаратисты утверждают, что первые автобусы с населением ОРДЛО двинутся в Россию уже в 19:00 по Киеву.

— Это, если так можно выразиться, спонтанное решение (о вывозе населения к Ростову, - прим) Заранее на официальном уровне ничего не обговаривалось, — добавили в администрации Ростовской области.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.