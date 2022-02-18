Главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Об этом информирует служба Би-Би-Си.

Боевик заявил, что разведка так называемой «ДНР» будто бы имеет в своем распоряжении доказательства скорого наступления ВСУ на их позиции. В связи с этим и принимается решение о эвакуации.

— Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, — рассказал сепаратист.

По его словам, добро на это решение уже дала официальная российская власть, а вывозить в первую очередь будут пожилых и несовершеннолетних людей.

— По договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места приема и размещения, — пояснил боевик.

МИД Украины оперативно опроверг фейк от главаря «ДНР».

— Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию, — акцентировал Дмитрий Кулеба.

Ранее сегодня оккупационные войска заявляли, что им «удалось предотвратить украинскую диверсию» по направлению Горловки.

Напомним, вчера экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил.