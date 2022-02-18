|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|07:04
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+8 C°
Главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Об этом информирует служба Би-Би-Си.
Боевик заявил, что разведка так называемой «ДНР» будто бы имеет в своем распоряжении доказательства скорого наступления ВСУ на их позиции. В связи с этим и принимается решение о эвакуации.
— Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, — рассказал сепаратист.
По его словам, добро на это решение уже дала официальная российская власть, а вывозить в первую очередь будут пожилых и несовершеннолетних людей.
— По договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места приема и размещения, — пояснил боевик.
МИД Украины оперативно опроверг фейк от главаря «ДНР».
— Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию, — акцентировал Дмитрий Кулеба.
Ранее сегодня оккупационные войска заявляли, что им «удалось предотвратить украинскую диверсию» по направлению Горловки.
Напомним, вчера экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил.
|
Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.
Об этом информирует служба Би-Би-Си.
Боевик заявил, что разведка так называемой «ДНР» будто бы имеет в своем распоряжении доказательства скорого наступления ВСУ на их позиции. В связи с этим и принимается решение о эвакуации.
— Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, — рассказал сепаратист.
По его словам, добро на это решение уже дала официальная российская власть, а вывозить в первую очередь будут пожилых и несовершеннолетних людей.
— По договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места приема и размещения, — пояснил боевик.
МИД Украины оперативно опроверг фейк от главаря «ДНР».
— Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию, — акцентировал Дмитрий Кулеба.
Ранее сегодня оккупационные войска заявляли, что им «удалось предотвратить украинскую диверсию» по направлению Горловки.
Напомним, вчера экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил.