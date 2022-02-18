Губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.
Комментарий местных властей получило издание Znak.
В губернаторской администрации рассказали журналистам, что никаких пунктов временного размещения для беженцев они разворачивать не планируют, хотя Денис Пушилин в своем видеообращении утверждал противоположное.
— Чиновники говорят, что знают о решении главы «ДНР» лишь из новостей, — отмечают корреспонденты.
Напомним, Денис Пушилин утверждал, что в Ростове уже ждут приезжих из «ДНР» и для них приготовили все необходимое.
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Губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.
Комментарий местных властей получило издание Znak.
В губернаторской администрации рассказали журналистам, что никаких пунктов временного размещения для беженцев они разворачивать не планируют, хотя Денис Пушилин в своем видеообращении утверждал противоположное.
— Чиновники говорят, что знают о решении главы «ДНР» лишь из новостей, — отмечают корреспонденты.
Напомним, Денис Пушилин утверждал, что в Ростове уже ждут приезжих из «ДНР» и для них приготовили все необходимое.