Губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Комментарий местных властей получило издание Znak.

В губернаторской администрации рассказали журналистам, что никаких пунктов временного размещения для беженцев они разворачивать не планируют, хотя Денис Пушилин в своем видеообращении утверждал противоположное.

— Чиновники говорят, что знают о решении главы «ДНР» лишь из новостей, — отмечают корреспонденты.



Пограничное управление ФСБ по Ростовской области и региональное управление МЧС отказались предоставлять комментарии по ситуации.

Обещания главаря марионеточной республики опроверг и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Согласно его словам , у него нет информации об эвакуации жителей ОРДЛО на юг Российской Федерации.

Тем временем «Интерфаксу» в так называемом парламенте «ДНР» сообщили о грандиозных планах. Так, боевики намерены в кратчайшие сроки вывезти из подконтрольной своим войскам территории «сотни тысяч человек».

При этом, еще одному местному новостному порталу 161.ru, представитель правительства Ростовской области Сергей Тюрин заявил , что не владеет информацией об устройстве в этом крае пунктов для содержания беженцев.

Напомним, Денис Пушилин утверждал, что в Ростове уже ждут приезжих из «ДНР» и для них приготовили все необходимое.