Журналист Юрий Бутусов ударил в лицо народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича.

Это произошло во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Юрий Бутусов назвал Нестора Шуфрича и бывшего «регионала» Евгения Мураева русскими негодяями. И призвал Савика Шустера не давать им слова.

— Мы сейчас все едины в защите от российской агрессии и не можем позволять российским негодяям вести здесь свою пропаганду. Это позор, — сказал Юрий Бутусов.

После этого слово взял Нестор Шуфрич.

В этот момент к нему подошел Юрий Бутусов и дал в лицо. Тот упал со стула. Далее между ними произошла драка. Присутствующие на шоу политики пытались разнять их.

В это время в студии звучали призывы выгнать Нестора Шуфрича с эфира.

Напомним, журналисты узнали, что у народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича есть земельный участок и недвижимость в оккупированном Крыму, оформленные по российским законам.