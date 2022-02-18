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Журналист Юрий Бутусов ударил в лицо народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича.
Это произошло во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
Юрий Бутусов назвал Нестора Шуфрича и бывшего «регионала» Евгения Мураева русскими негодяями. И призвал Савика Шустера не давать им слова.
— Мы сейчас все едины в защите от российской агрессии и не можем позволять российским негодяям вести здесь свою пропаганду. Это позор, — сказал Юрий Бутусов.
После этого слово взял Нестор Шуфрич.
В этот момент к нему подошел Юрий Бутусов и дал в лицо. Тот упал со стула. Далее между ними произошла драка. Присутствующие на шоу политики пытались разнять их.
В это время в студии звучали призывы выгнать Нестора Шуфрича с эфира.
Напомним, журналисты узнали, что у народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича есть земельный участок и недвижимость в оккупированном Крыму, оформленные по российским законам.
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Журналист Юрий Бутусов ударил в лицо народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича.
Это произошло во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
Юрий Бутусов назвал Нестора Шуфрича и бывшего «регионала» Евгения Мураева русскими негодяями. И призвал Савика Шустера не давать им слова.
— Мы сейчас все едины в защите от российской агрессии и не можем позволять российским негодяям вести здесь свою пропаганду. Это позор, — сказал Юрий Бутусов.
После этого слово взял Нестор Шуфрич.
В этот момент к нему подошел Юрий Бутусов и дал в лицо. Тот упал со стула. Далее между ними произошла драка. Присутствующие на шоу политики пытались разнять их.
В это время в студии звучали призывы выгнать Нестора Шуфрича с эфира.
Напомним, журналисты узнали, что у народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича есть земельный участок и недвижимость в оккупированном Крыму, оформленные по российским законам.