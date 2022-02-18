У народного депутата от «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича есть земельный участок и недвижимость в оккупированном Крыму, оформленные по российским законам.

Об этом идет речь в расследовании программы Схемы.

По данным журналистов, незадолго до оккупации Крыма семья Шуфрича купила у его нынешнего коллеги по фракции Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4500 кв.м в поселке Симеиз, по соседству с участком самого Медведчука.

«Схемы» сообщили, что на этой территории есть частный приватизированный пляж, что противоречит украинским законам. Участок получил в аренду ФК Динамо-Киев, а затем он перешел в собственность инвестиционной компании «Спорт-тур», которая сейчас записана на супругу Виктора Медведчука Оксану Марченко.

В украинском реестре недвижимого имущества указано, что виллой владеет украинская компания «Авто бизнес групп», основателем которой являются отец Нестора Шуфрича и его помощник. При этом, согласно расследованию, в российском реестре вилла и несколько земельных участков под ней с 2019 года значатся как собственность российской компании «Эстейт холдинг групп», которой также владеют отец и помощник нардепа.

Журналисты заявили, что недвижимость в Крыму была оформлена на российскую компанию через схему. Уже после оккупации полуострова семья Нестора Шуфрича по российским законам купила еще два участка вокруг недостроенной виллы, которые, по данным украинского кадастра, до сих пор записаны на предыдущего владельца. Как сказано в расследовании, это значит, что договор был заключен не по украинским законам.

В комментарии «Схемам» Нестор Шуфрич подтвердил, что у него есть недвижимость в оккупированном Крыму. По его словам, оформление имущества на полуострове по российским нормам «разрешено украинским законами». Нардеп сказал журналистам, что в 2019 году было принято «два специальных закона», но эксперты и представители профильных органов госвласти это опровергли.

Напомним, с марта прошлого года по указу Владимира Путина иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство «иностранцев», подпадающих под действие этого закона, — граждане Украины. Их участки должны были быть выставлены на аукцион или перейти в муниципальную собственность.