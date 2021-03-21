С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путина иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство "иностранцев", подпадающих под действие этого закона, - граждане Украины. Их участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.
"Страна" описывает суть документа и рассказывает, что будет с недвижимостью украинцев на полуострове, а также с жильем семьи президента Владимира Зеленского.
В России открытый рынок земли - как сельхозназначения, так и под постройку домов. То есть земля свободно покупается и продается. В том числе и иностранным гражданам. Но с некоторыми исключениями.
С 2011 года иностранцам запрещено иметь земельные участки в регионах, которые признаны приграничными.
20 марта минувшего года Владимир Путин подписал указ, которым 19 из 27 муниципальных образований Крыма; районы в Калининградской и Астраханской областях признаны приграничными. Это:
По данным на апрель 2020 года, иностранцам принадлежали более 11,5 тысячи участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - почти 10 тысяч - украинцы, физические или юридические лица.
С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов развития ситуации. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог:
При этом иностранцам можно продолжать владеть землей в таких районах:
Указ Путина распространяется только на землю. Но на большинстве участков, по заявлению российских властей, построены жилые дома. Как теперь быть людям с этой недвижимостью?
Если за последний год украинцы не успели провести одну из четырех операций, которые мы описали выше, действия будут такие:
Дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать (первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник).
Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути:
Однако время, чтобы сделать это, для юридических лиц тоже закончилось 20 марта 2021 года. Кто не успел, тех тоже ждут аукционы и суды.
"Страна" рассказывает, как этот механизм реализуется на практике.
Мы поговорили с жительницей Киева Людмилой. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Районы этого региона давно включены в приграничные и отчуждение земли там реализуется на тех же основаниях, как сейчас в Крыму.
После вступления в право наследства киевлянка по российским законам получила один год. В этот период она имела право владеть землей, на которой построен ее дом.
Этот год истек. Но женщина не успела продать дом с участком. Основная причина - пандемия коронавируса. Она не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже.
Теперь киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство.
Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она запросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей (к слову, этот же аргумент могут использовать и владельцы земли в Крыму).
"Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам - дело небыстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей (почти 7 тысяч долларов, - Ред.) - сколько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент", - рассказывает Людмила.
При этом, если ей не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету (с возмещением определенной судом стоимости участка). А покупатель ее дома вынужден будет или арендовать землю под домом, или выкупать ее у местных властей. То есть ему предстоит уже две сделки, а не одна. И это отразится на стоимости жилья в сторону уменьшения.
В Крыму, в отличие от Белгородской области, земля стоит намного дороже. На сегодня на популярном в России сайте объявлений "Циан" есть 14 328 объявлений о продаже земли на полуострове. Вот некоторые из них:
Теперь перейдем к ценам аренды земли в Крыму, которая относится к категории ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то есть где можно построить дом.
Аренда земли промышленного назначения в Крыму:
Российские власти обещают, что продавать на аукционе и потом сдаваться в аренду земля будет по рыночным ценам. Если это так, то выше цены - сколько украинцы смогут выручить от продажи земли на аукционе и почем ее потом придется арендовать.
Впрочем, денег от продажи земли им хватит на несколько лет аренды, и потом они вынуждены будут платить из своего кармана.
Украинские власти вчера прокомментировал вступление указа в силу.
"Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Теоретически это открывает дорогу к обжалованию изъятия земли в международных судах. Но это путь непростой и длинный.
А пока уже сейчас под действие закона попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму.
Среди них не будет президента Владимира Зеленского. Его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое паркоместо.
Коммунальные платежи Зеленские, по заявлению крымских властей, платят регулярно. Землей, судя по президентской декларации, они сейчас не владеют.
Зато земля будет принудительно отчуждена у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он владеет 690-метровым участком в Ялте. На нем построен его 221-метровый дом.
Оксана Марченко, супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, владеет 5620 метрами земли в Ялте, на которых построен их 371-метровый дом.
Отметим, что в украинских реестрах до сих пор значится в Крыму участок семьи главы НАБУ Артема Сытника. В собственности его жены Анны 416 метров земли. Но в реальности Сытник уже продал землю по российским законам в 2017 года, но не внес эту сумму в декларацию, из-за чего расследуется уголовное дело.
Екатерина Терехова, Страна.ua
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
С сегодняшнего дня, 21 марта, по указу Путина иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство "иностранцев", подпадающих под действие этого закона, - граждане Украины. Их участки будут выставлены на аукцион или перейдут в муниципальную собственность.
"Страна" описывает суть документа и рассказывает, что будет с недвижимостью украинцев на полуострове, а также с жильем семьи президента Владимира Зеленского.
В России открытый рынок земли - как сельхозназначения, так и под постройку домов. То есть земля свободно покупается и продается. В том числе и иностранным гражданам. Но с некоторыми исключениями.
С 2011 года иностранцам запрещено иметь земельные участки в регионах, которые признаны приграничными.
20 марта минувшего года Владимир Путин подписал указ, которым 19 из 27 муниципальных образований Крыма; районы в Калининградской и Астраханской областях признаны приграничными. Это:
По данным на апрель 2020 года, иностранцам принадлежали более 11,5 тысячи участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - почти 10 тысяч - украинцы, физические или юридические лица.
С 20 марта прошлого года до 20 марта этого года для таких людей, по российским законам, было несколько вариантов развития ситуации. Украинский собственник земли на протяжении 12 месяцев мог:
При этом иностранцам можно продолжать владеть землей в таких районах:
Указ Путина распространяется только на землю. Но на большинстве участков, по заявлению российских властей, построены жилые дома. Как теперь быть людям с этой недвижимостью?
Если за последний год украинцы не успели провести одну из четырех операций, которые мы описали выше, действия будут такие:
Дома, построенные на земле, изъяты не будут. А вот проданную землю, на которых они возведены, придется арендовать (первоочередное право аренды будет иметь бывший собственник).
Что касается юридических лиц, владеющих землей в Крыму, они могли пойти по такому пути:
Однако время, чтобы сделать это, для юридических лиц тоже закончилось 20 марта 2021 года. Кто не успел, тех тоже ждут аукционы и суды.
"Страна" рассказывает, как этот механизм реализуется на практике.
Мы поговорили с жительницей Киева Людмилой. В начале прошлого года женщина получила по наследству дом в Белгородской области. Районы этого региона давно включены в приграничные и отчуждение земли там реализуется на тех же основаниях, как сейчас в Крыму.
После вступления в право наследства киевлянка по российским законам получила один год. В этот период она имела право владеть землей, на которой построен ее дом.
Этот год истек. Но женщина не успела продать дом с участком. Основная причина - пандемия коронавируса. Она не смогла приехать в Белгородскую область, чтобы осуществить сделку по продаже.
Теперь киевлянка получила письмо из местного муниципалитета. Ее уведомили, что земля будет или продана на аукционе, или собственником станет государство.
Сейчас женщина подала в суд. В заявлении она запросила, чтобы период карантина не засчитывали в разрешенный период владения землей (к слову, этот же аргумент могут использовать и владельцы земли в Крыму).
"Юристы, к которым я обратилась, сказали, что процесс аукциона и суд по таким вопросам - дело небыстрое. Может, мне повезет, я успею приехать и продать дом вместе с землей. От продажи я могу выручить около 500 тысяч рублей (почти 7 тысяч долларов, - Ред.) - сколько мне предлагают соседи. Но из этой суммы я должна буду заплатить 30% налога как нерезидент", - рассказывает Людмила.
При этом, если ей не удастся выиграть суд, земля под домом отойдет муниципалитету (с возмещением определенной судом стоимости участка). А покупатель ее дома вынужден будет или арендовать землю под домом, или выкупать ее у местных властей. То есть ему предстоит уже две сделки, а не одна. И это отразится на стоимости жилья в сторону уменьшения.
В Крыму, в отличие от Белгородской области, земля стоит намного дороже. На сегодня на популярном в России сайте объявлений "Циан" есть 14 328 объявлений о продаже земли на полуострове. Вот некоторые из них:
Теперь перейдем к ценам аренды земли в Крыму, которая относится к категории ИЖС (индивидуальное жилое строительство), то есть где можно построить дом.
Аренда земли промышленного назначения в Крыму:
Российские власти обещают, что продавать на аукционе и потом сдаваться в аренду земля будет по рыночным ценам. Если это так, то выше цены - сколько украинцы смогут выручить от продажи земли на аукционе и почем ее потом придется арендовать.
Впрочем, денег от продажи земли им хватит на несколько лет аренды, и потом они вынуждены будут платить из своего кармана.
Украинские власти вчера прокомментировал вступление указа в силу.
"Указ юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Теоретически это открывает дорогу к обжалованию изъятия земли в международных судах. Но это путь непростой и длинный.
А пока уже сейчас под действие закона попали 10 тысяч украинских владельцев земли в Крыму.
Среди них не будет президента Владимира Зеленского. Его жене Елене в Ялте принадлежит 129-метровая квартира и 16-метровое паркоместо.
Коммунальные платежи Зеленские, по заявлению крымских властей, платят регулярно. Землей, судя по президентской декларации, они сейчас не владеют.
Зато земля будет принудительно отчуждена у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он владеет 690-метровым участком в Ялте. На нем построен его 221-метровый дом.
Оксана Марченко, супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, владеет 5620 метрами земли в Ялте, на которых построен их 371-метровый дом.
Отметим, что в украинских реестрах до сих пор значится в Крыму участок семьи главы НАБУ Артема Сытника. В собственности его жены Анны 416 метров земли. Но в реальности Сытник уже продал землю по российским законам в 2017 года, но не внес эту сумму в декларацию, из-за чего расследуется уголовное дело.
Екатерина Терехова, Страна.ua