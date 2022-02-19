Вчера, 18 февраля, было получено сообщение об угрозе взрыва на Южно-Украинской атомной станции.

В целях предотвращения, выявления и прекращения возможных актов террористического или диверсионного характера на предприятии был задействован антитеррористический штаб, говорится на странице ЮАЭС в Facebook.

— Во время проведения поисковых мероприятий предметы с признаками взрывного устройства на территории атомной станции не обнаружены. Личный состав воинской части, обеспечивающий охрану и оборону ЮУАЭС, а также отряд военизированной охраны предприятия переведен в режим усиленного дежурства, — сказано в сообщении.

Южно-Украинская АЭС работает в штатном режиме.

Напомним, 9 февраля, Южно-Украинская атомная станция получила подобное сообщение —о диверсии или акте ядерного терроризма.