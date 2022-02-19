Днем в субботу, 19 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись автомобили Mazda 6, Nissan Rogue и маршрутка «Рута».
Об этом сообщают «Новости-N».
За рулем Mazda был главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Николаева Александр Демьянов.
Mazda, припаркованная в районе пересечения проспекта и улицы 1-й Слободской, начала отъезжать от бордюра, выруливая в средний ряд. В этот момент ехавшая в крайнем левом ряду маршрутка резко изменила траекторию движения и также начала перестраиваться в средний ряд, зацепив при этом выезжавшую Mazda. После полученного удара Mazda правым задним крылом зацепила стоявший Nissan и остановилась.
В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.
На вопрос об ущербе, Александр Демьянов ответил, что его Mazda — это уже «битый американец» 2016 года выпуска, поэтому ремонт для него будет не в новинку.
Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Днем в субботу, 19 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись автомобили Mazda 6, Nissan Rogue и маршрутка «Рута».
Об этом сообщают «Новости-N».
За рулем Mazda был главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Николаева Александр Демьянов.
Mazda, припаркованная в районе пересечения проспекта и улицы 1-й Слободской, начала отъезжать от бордюра, выруливая в средний ряд. В этот момент ехавшая в крайнем левом ряду маршрутка резко изменила траекторию движения и также начала перестраиваться в средний ряд, зацепив при этом выезжавшую Mazda. После полученного удара Mazda правым задним крылом зацепила стоявший Nissan и остановилась.
В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.
На вопрос об ущербе, Александр Демьянов ответил, что его Mazda — это уже «битый американец» 2016 года выпуска, поэтому ремонт для него будет не в новинку.
Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.