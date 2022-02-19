Днем в субботу, 19 февраля, на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись автомобили Mazda 6, Nissan Rogue и маршрутка «Рута».

Об этом сообщают «Новости-N».

За рулем Mazda был главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Николаева Александр Демьянов.

Mazda, припаркованная в районе пересечения проспекта и улицы 1-й Слободской, начала отъезжать от бордюра, выруливая в средний ряд. В этот момент ехавшая в крайнем левом ряду маршрутка резко изменила траекторию движения и также начала перестраиваться в средний ряд, зацепив при этом выезжавшую Mazda. После полученного удара Mazda правым задним крылом зацепила стоявший Nissan и остановилась.

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.

На вопрос об ущербе, Александр Демьянов ответил, что его Mazda — это уже «битый американец» 2016 года выпуска, поэтому ремонт для него будет не в новинку.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.