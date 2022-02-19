В Николаевской области полицейский Вознесенска разыскивают 15-летнюю Марию Безсинную, которая 16 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Николаевской области.
Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные светлые крашеные, глаза серые.
Одета была: длинная блестящая куртка черного цвета, брюки темного цвета, розовая шапка.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102.
Ранее полиция нашла пропавшую 2-летнюю девочку из Первомайского района.
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В Николаевской области полицейский Вознесенска разыскивают 15-летнюю Марию Безсинную, которая 16 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Николаевской области.
Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные светлые крашеные, глаза серые.
Одета была: длинная блестящая куртка черного цвета, брюки темного цвета, розовая шапка.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102.
Ранее полиция нашла пропавшую 2-летнюю девочку из Первомайского района.