В Николаевской области полицейский Вознесенска разыскивают 15-летнюю Марию Безсинную, которая 16 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Николаевской области.

Приметы: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные светлые крашеные, глаза серые.

Одета была: длинная блестящая куртка черного цвета, брюки темного цвета, розовая шапка.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31-51 , 066-912-50-27, 102.

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